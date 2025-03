Potenza: studenti in piazza sul caso Almasri

La comunità degli studenti di Potenza è scesa in piazza per manifestare il proprio dissenso sulla vicenda del generale libico Almasri, inizialmente arrestato in Italia perché ricercato dalla Corte penale internazionale e poi liberato e riportato in patria. Vicenda che ha portato ad un vero e proprio caso politico nel Paese

Il tema ha toccato gli animi e la sensibilità politica anche degli studenti potentini che hanno voluto manifestare il loro dissenso sulla gestione del caso da parte del Governo italiano con un sit in di protesta organizzato davanti la sede del palazzo di città del capoluogo di regione lucano.

“La liberazione di un uomo accusato di aver commesso stupri e aggressioni contro donne e minori e di aver cagionato la morte di uomini innocenti – è scritto in una nota diffusa dai movimenti studenteschi – è inaccettabile”, per questo i ragazzi hanno voluto far sentier la loro voce.

