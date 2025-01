Potenza, sondaggio per un talento della Sampdoria

Il Potenza continua a sondare il mercato per rinforzare la rosa. La società del Presidente Antonio Macchia ha messo gli occhi sul centrocampista della Sampdoria Nico Valisena. Il centrocampista, in caso di esito positivo della trattativa, arriverebbe a titolo definitivo. Il club, infatti, potrebbe decidere di fare un investimento in prospettiva.

