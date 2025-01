Potenza, sondaggio per Russo dell’Avellino

Il Potenza ha messo gli occhi su Raffaele Russo. Il forte esterno dell’Avellino sta vivendo una stagione da protagonista. In campionato, il classe 1999 ha totalizzato 18 presenze, arricchite da 3 gol e 3 assist. Bene anche in Coppa Italia di Serie C, dove l’ex Napoli e Messina ha segnato 2 reti in 3 partite. Trattativa complicata anche se il club lucano avrebbe già fatto un sondaggio.

