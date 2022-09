“Stiamo lavorando bene tenendo sempre presente che il gruppo è nuovo e ha bisogno di tempo per amalgamarsi. Sono convinto di avere a disposizione una squadra forte, che ci darà grosse soddisfazioni. Non ho un 11 titolare, ma 24 ragazzi potenzialmente titolari. Il Monterosi? Squadra che sta raccogliendo i frutti del lavoro e della programmazione. Manichini è un ottimo allenatore, che riesce a sempre a conferire un’impronta alle sue squadre: il nono posto della passata stagione non è stato un caso, pecco perché non mi sorprende il 3-0 all’esordio con il Cerignola. Insomma, un avversario tosto, con ottime individualità, che va affrontato con giusti accorgimenti“. Così Sebastiano Siviglia, tecnico del Potenza, alla vigilia del match con il Monterosi.