“L’Avellino è una squadra pericolosa, arrabbiata, che può mettere in difficoltà chiunque”. Sebastiano Siviglia, tecnico del Potenza, mette in guardia i suoi alla vigilia della sfida del Partenio-Lombardi. “Troveremo un ambiente caldo e una compagine di assoluto valore, costruita per altre posizioni di classifica. Se vogliamo portare a casa un risultato positivo, bisognerà restare lucidi e disputare la partita perfetta. Serve una prestazione convincente dal punto di vista tattico e dell’intensità“. (Foto Potenza Calcio Official)