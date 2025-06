Potenza: si è insediato in Prefettura l’osservatorio regionale sulle periferie

Si è tenuta a Potenza la prima riunione dell’Osservatorio regionale sulle periferie, presieduta dal prefetto del capoluogo di regione lucano, Michele Campanaro. L’organismo avrà il compito di analizzare e promuovere il miglioramento delle condizioni socioeconomiche della Basilicata.

Presidio permanente sul territorio, l’osservatorio si riunirà con cadenza quadrimestrale e ne faranno parte soggetti non solo istituzionali, ma anche del settore privato, come il mondo del volontariato. La struttura comprende oltre 30 componenti e per consentire che le proposte di intervento siano messe in pratica agevolmente a livello locale.

Saranno altresì costituiti gruppi di lavoro tematici, come quelli attinenti il settore demografico, quello economico-lavorativo, l’istruzione, la qualità urbana e la sicurezza. Saranno acquisiti dati e analizzate aree di particolare complessità o caratterizzati da fenomeni di esclusione sociale, disagio economico, degrado e criminalità.

“Ciascun gruppo – ha spiegato il prefetto – svilupperà degli indicatori quali-quantitativi che consentiranno di individuare in regione eventuali ambiti di marginalità e di periferia su cui mettere in campo iniziative di intervento”.

“Faremo in modo – ha concluso Campanaro – come ha detto il Presidente della Repubblica, che le periferie non siano solo dei ‘non luoghi’ in cui si abbia la sensazione dell’abbandono e della dimenticanza, ma esempi concreti di laboratori di resilienza”.

