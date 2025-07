Potenza, seduta della 1a Commissione consiliare nella Caserma “Petruccelli”

POTENZA – La Prima Commissione consiliare permanente, presieduta da Carminedavide Pace, ha tenuto una seduta straordinaria all’interno della Caserma ‘Orazio Petruccelli’ di Potenza. L’incontro, svoltosi alla presenza del colonnello Luca D’Amore, Comandante provinciale dei Carabinieri, “ha voluto rafforzare la collaborazione tra istituzioni civili e militari, valorizzando al tempo stesso un luogo ricco di storia e cultura”, ha spiegato il presidente Pace.

La caserma sorge su un antico complesso monastico benedettino, attivo fin dal XIII secolo. Dopo secoli di trasformazioni e riadattamenti, l’edificio fu destinato a sede militare nel 1814. Al suo interno custodisce reperti archeologici di epoca romana, epigrafi storiche e uno splendido chiostro con archi e capitelli medievali.

Particolarmente toccante il momento che ha visto ricordare del sottotenente Orazio Petruccelli, medaglia d’oro al valor militare, fucilato dai nazisti a Cefalonia nel 1943, a cui la caserma è intitolata.

Nel corso della visita, il presidente Pace ha sottolineato “l’importanza di conservare e valorizzare questo patrimonio, proponendo una sinergia tra Comune, Arma dei Carabinieri e fondazioni culturali, per reperire fondi utili alla manutenzione e al recupero del complesso; la caserma non è solo una sede operativa, ma un bene identitario che racconta secoli di storia potentina. Va custodita con rispetto e lungimiranza”.

Il Colonnello D’Amore ha espresso la piena disponibilità ad aprire la struttura a scuole, cittadini e associazioni, per farne anche un luogo di educazione civica e memoria.

“Una giornata significativa, dunque, che segna l’inizio di un percorso condiviso per preservare e valorizzare un simbolo della città di Potenza” ha concluso Pace.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author