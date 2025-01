Potenza, scuole CHIUSE anche mercoledì 15 gennaio

POTENZA – Le scuole nel capoluogo lucano resteranno CHIUSE anche domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Il sindaco Vincenzo Telesca ha sospeso le attività didattiche nella città di Potenza, incluse le strutture educative degli asili nido, ESCLUSA l’Università, con un provvedimento contingibile e urgente, per consentire l’ultimazione delle operazioni di messa in sicurezza di strade e marciapiedi, a tutti coloro che stanno operando sul territorio comunale, su specifica richiesta della Protezione civile comunale, che lavora ininterrottamente da domenica, nella rimozione di piante e rami caduti a causa delle precipitazioni nevose registratesi negli ultimi giorni.

“Su indicazione della Protezione Civile di Potenza e a seguito di un’attenta valutazione della situazione, comunico che domani verranno sospese tutte le attività didattiche ed extradidattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Potenza, ad eccezione dell’Università”, ha spiegato Telesca in un post su Facebook. “La decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza dei cittadini, considerando la presenza di rami caduti a causa della copiosa nevicata che richiede ancora interventi di messa in sicurezza. Si aggiunge la temporanea chiusura di Via Ciccotti per la caduta di neve dal tetto della caserma del 91° Battaglione, che impedisce il transito sull’asse viario. La situazione richiede particolare attenzione anche in considerazione dell’affluenza di studenti dai comuni limitrofi. La viabilità in Via Ciccotti e tutte le strade cittadine verranno messe in sicurezza entro la giornata di domani”, ha concluso il sindaco.