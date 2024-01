Potenza Scherma: a Baronissi conquistato un Oro e 4 podi

BARONISSI – Prima gara del 2024 per il Potenza Scherma nell’interregionale under14 organizzata al PalaUnisa di Baronissi dal Club Scherma Salerno.

Dieci i fiorettisti potentini impegnati nella competizione interregionale u14 accompagnati dai Tecnici Joseph Omar De Carlo e Gianmaria Petrone, dall’accompagnatore Salvatore Bellino e da diversi atleti over14 che hanno deciso di seguire e mettere a disposizione la loro esperienza a servizio degli atleti più piccoli.

Tra i più grandi, nella categoria Allievi di fioretto maschile, gli schermidori potentini LuigiGarramone e Domenico Telesca dominano la gara dall’inizio alla fine. Infatti, i due fiorettisti concludono la gara con una finale targata Potenza dopo aver eliminato entrambi gli atleti di punta salernitani nelle semifinale. Vince Garramone su Telesca per 15-13 dopo un assalto molto tirato. Assente in gara Gabriele Della Croce causa infortunio, ma degno di un plauso speciale perchè ugualmente presente a bordo pedana per sostenere i suoi compagni di sala.

Questo dimostra che nonostante la scherma sia uno sport prevalentemente individuale, la squadra, il gruppo c’è ed è fondamentale.

Tra le Allieve di fioretto femminile, in gara per i nostri colori Chiara Petrizzi e Chiara Esposito. Le schermitrici potentine chiudono la gara rispettivamente al 12° e 13° posto. Non fortunatissime negli accoppiamenti sia nei gironi sia nelle eliminazioni dirette.

Nella categoria Giovanissimi e Giovanissime alta tensione: sia i fiorettisti che le fiorettiste potentini danno luogo ad un grande gara ad alta tensione emotiva e con una bella scherma. Tra le ragazze Federica Bisaccia e Valeria Lotito con grande carattere raggiungono brillantemente la semifinale dove il destino le pone una contro l’altra. Il derby lo vince Federica che in finale cede il passo alla fortissima Gaudino di Salerno. Un argento e un bronzo che migliorano i risultati delle gare precedenti e danno morale per le prossime gare.

Entrambe hanno deciso di seguire le gare dei loro compagni di categorie differenti incitandoli costantemente e non facendo sentire mai soli.

Gabriele Licciardi e Giuseppe Cavaliere ci hanno rappresentato nella categoria Giovanissimi. Competizione tiratissima e di livello medio-alto. Entrambi raggiungono con grinta e determinazione la Top8 e nei quarti danno spettacolo, ma cedono il passo solo all’ultimo. Se un po’ di fortuna ci avesse sorriso, racconteremmo di altri due podi.

Tra i più piccoli combattono con valore anche Teo Porretti e Andrea Carulli. I due schermidori potentini si incontrano negli ottavi di finale in base ai risultati dei giorni. Passa Andrea e riesce a conquistare una medaglia nella Top8, migliorando il risultato della prima prova interregionale.

Durante la competizione, ci è giunta la bella notizia della nostra Francesca Palumbo che conquista l’oro a squadre nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Parigi.

Una giornata da incorniciare per il Potenza Scherma.

