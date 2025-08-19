19 Agosto 2025

Potenza, salvano la vita ad un uomo che voleva suicidarsi: proposta di encomio a due poliziotti

Francesco Cutro 19 Agosto 2025
POTENZA – Due poliziotti delle Volanti della Questura di Potenza, Giacomo Gagliardi e Ferdinando Zito, nei giorni scorsi, hanno salvato un uomo in difficoltà, che aveva espresso intenti suicidi, minacciando di gettarsi da un ponte. Grazie alla prontezza degli agenti, l’uomo è stato individuato e messo in sicurezza. Nell’esprimere la più profonda ammirazione e gratitudine ai due agenti per l’eroico intervento, il consigliere comunale di Potenza, Alfonso Nardella, ha chiesto formalmente al sindaco di dare un encomio ai due poliziotti per il loro coraggio e la loro dedizione al servizio della comunità. “Il loro gesto – afferma Nardiello – è un esempio di come il pubblico servizio possa fare la differenza nella vita delle persone e merita di essere riconosciuto e celebrato.
Spero che il Sindaco possa accogliere questa mia richiesta e dare il giusto riconoscimento a Ferdinando e Giacomo per il loro eroico intervento”.

Francesco Cutro

