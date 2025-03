Potenza, saldi invernali: bilancio lievemente positivo

POTENZA – I sessanta giorni di saldi invernali si sono conclusi in Basilicata lo scorso 4 marzo e Federmoda-Confocmmercio ha tracciato un primo bilancio delle vendite nel capoluogo lucano riportando un dato stabile rispetto al 2024 con una lieve tendenza positiva. Il clima freddo di febbraio ha favorito la vendita di capi più pesanti, capaci di generare un maggiore fatturato. In generale l’andamento del mercato “fashion” ha registrato una leggerissima crescita della spesa del +0,2%, quattro punti al di sotto del valore del mercato pre pandemico. Ma i dati più rilevanti del mercato sono stati: l’ulteriore crescita degli acquisti in promozione arrivata al 54%, lo spostamento del traffico dei consumatori e quindi degli acquisti dai negozi di città verso i factory outlet center e centri commerciali con l’online che ha mostrato una quota a valore stabile del 17% circa. Fra i settori si segnala la ripresa dell’Esterno Adulto, specie la donna, ed il perdurare delle difficoltà del mondo bambino penalizzato dall’effetto denatalità. In difficoltà anche intimo, calze e accessori/calzature.

Per Antonio Sorrentino, referente di Federmoda-Confocmmercio Potenza, “i saldi rappresentano ancora un’opportunità importante sia per la clientela sia per i commercianti, e costituiscono un vero riferimento per i consumatori, che possono acquistare capi di qualità a prezzi competitivi, e per i commercianti che vedono in questo periodo una chance per recuperare parte del fatturato perduto negli ultimi mesi dell’anno.

