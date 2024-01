Potenza, ruba bottiglie di vino al supermercato: arrestato

I Carabinieri di Lagonegro hanno arrestato in flagranza un georgiano di 35 anni per furto. L’uomo, regolare sul territorio ma senza dimora fissa, è stato sorpreso mentre tentava di rubare bottiglie da un supermercato. Dopo essere stato bloccato dalla pattuglia dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di sei bottiglie del valore di circa 200 €. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto al divieto di dimora nell’intera provincia di Potenza. Il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari, rispettando la presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva. L’azione di vigilanza dei Carabinieri di Potenza continua per prevenire ogni forma di illegalità nel territorio.

