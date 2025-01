Potenza, Rossetti vicino al Sorrento

Fa sul serio il Sorrento sul mercato. Come annunciato durante ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud, il club campano ha chiuso la trattativa con il Potenza per Mattia Rossetti. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale. Soltanto 9 presenze in campionato per Rossetti, che ha bisogno di cambiare aria.

