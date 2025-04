Potenza: rissa in centro, un minorenne ferito con un’arma da taglio

Una rissa tra ragazzi, avvenuta ieri sera nella centrale via Pretoria di Potenza, è degenerata in una ferita causata da un’arma da taglio. Il ragazzo aggredito, fortunatamente in maniera lieve, è stato medicato nel Pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo del capoluogo di regione lucano.

Sul posto Carabinieri e Polizia che hanno effettuato i rilievi e portato a termine la raccolta delle testimonianze per verificare quanto accaduto. Controlli anche sulle immagini registrate dalle telecamere.

