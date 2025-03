Potenza, rissa durante partita di “Prima Categoria”: emessi 6 daspo

Il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso sei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 L. 401/89 a seguito di episodi di violenza su persone in occasione di una manifestazione sportiva. Destinatari dei provvedimenti 6 tifosi di due diverse squadre della provincia che, con il loro comportamento, hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico i predetti, in data 10 novembre 2024, durante l’incontro di calcio valido per il campionato 2024/2025 di “Prima Categoria Lucana”, tra A.S.D. VIRTUS GENZANO e MOVING ON THE GREEN, compagini rispettivamente di Genzano di Lucania (PZ) e di Palazzo San Gervasio (PZ) disputatosi presso lo stadio Comunale “San Rocco” di Tolve (PZ), hanno dato inizio ad una vera e propria rissa con il coinvolgimento di una ventina di persone che si sono fronteggiate con calci e pugni, alla presenza anche di famiglie. Le sei persone, identificate grazie all’ausilio dei filmati girati al momento dei fatti, hanno partecipato attivamente alla rissa.

I fatti sono stati accertati e documentati dalla Compagnia Carabinieri di Acerenza (PZ), unitamente ai Comandi Stazione Carabinieri di Tolve (PZ) presenti sul posto, Palazzo San Gervasio (PZ) e Genzano di Lucania (PZ) che hanno poi identificato i tifosi e proposto l’applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Ai sei tifosi è stato inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati Regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni per la durata di un anno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author