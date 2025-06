Potenza, rapina con scontro a fuoco al Serpentone: in corso operazione della Polizia

POTENZA – Una rapina è avvenuta questa mattina alle Poste del Serpentone in via Tirreno a Potenza. Quatto persone avrebbero tentato un assalto al portavalori che stava ritirando il danaro dall’ufficio Postale.

Dalle prime notizie sembrerebbe esserci stato anche uno scontro a fuoco con le forze di Polizia intervenute. La Polizia, dopo inseguimento, sembra aver già bloccato tre dei quattro rapinatori. Non risultano feriti. In volo anche un elicottero della Polizia di Stato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author