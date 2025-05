Potenza, rammarico e orgoglio: De Giorgio dopo il ko di Catania

Nel post Catania-Potenza, finita 1-0 per i siciliani, il tecnico De Giorgio è un mix di delusione e orgoglio per la prestazione dei suoi. L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia tenuto bene il campo, nonostante alcuni errori tecnici e il rigore fallito all’86’ che ha pesato sul risultato.

Secondo De Giorgio, la gara era stata interpretata correttamente: contenere il Catania e cercare di colpire nei momenti giusti. Aveva anche pensato a una rotazione tra Schimenti, Petrungaro e Rosafio per mantenere qualità e gamba durante l’intera partita, ma le circostanze non hanno permesso di attuare completamente il piano.

Il tecnico ha riconosciuto che la stagione è stata lunga e faticosa, ora è il momento di riposare qualche giorno prima di iniziare a programmare il futuro insieme alla società. Il suo messaggio è chiaro: nonostante la sconfitta, la squadra ha dimostrato spirito e compattezza.

Di seguito, l’analisi completa di Pietro De Giorgio.

