Condividi su...

Linkedin email

“Essere propositivi non vale solo per la gara di domenica con la Viterbese, ma deve diventare un obiettivo fisso. Voglio che il Potenza diventi una squadra temuta a cui è difficile far gol”. Così Giuseppe Raffaele, allenatore del Potenza, prima della sfida del Rocchi con la Viterbese: “Affrontiamo una squadra di categoria, che come noi giocherà per vincere. Ha un attacco di livello: Marotta ti castiga sempre se ha spazio, Volpicelli ha mezzi e potenzialità da categoria superiore, Polidori è abile nell’attaccare la profondità”. Di seguito l’intervista completa per a Antenna Sud: