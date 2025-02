Potenza: programma Horizon Europa, primo workshop dedicato agli Stakeholder

Dieci paesi coinvolti, otto regioni, 34 partner per il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. Si è svolto a Potenza il primo Workshop Territoriale di Consultazione degli Stakeholder nell’ambito del programma UE HORIZON EUROPE.

Si tratta di un’attività di ricerca e innovazione attraverso inviti a presentare proposte con l’obiettivo di ottenere un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale dagli investimenti dell’UE in ricerca e innovazione, in modo da rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la sua competitività in tutti gli Stati membri, concorrere alla realizzazione delle politiche comunitarie, contribuendo a fronteggiare le sfide globali del nostro tempo previste dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima.

IN questo contesto la Provincia di Potenza ha inteso predisporre un proprio piano di indirizzo strategico ed avviare un aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale sui temi programmatici che interessano le principali competenze istituzionali che hanno impatto sul territorio

