Potenza: previsto l’abbattimento del viadotto tra Tiera e Potenza

Giuseppe Cutro 12 Agosto 2025
centered image

Sono incominciati intanto i lavori per liberare l’area. Dopo la chiusura precauzionale della strada che passa sotto il viadotto, numerose famiglie delle contrade Bosco grande, bosco piccolo e Barrata sono rimaste isolate

Sarà abbattuto il viadotto tra Tiera e Potenza che domenica scorsa 10 agosto ha subito un cedimento strutturale. Abbiamo intervistato il presidente della Provincia di Potenza, ente titolare del ponte e il sindaco del capoluogo di regione lucano.

centered image

