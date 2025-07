Potenza: presentato il cartellone di eventi del “Nuovo cinema in villa”

Si è tenuta questa mattina presso la sala degli specchi del Teatro Stabile a Potenza, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della rassegna “Nuovo Cinema in Villa” che comincerà lunedì 14 Luglio presso l’incantevole scenario della Villa del Prefetto, giardino storico restituito da poche settimane alla città di Potenza, dopo i lavori di riqualificazione.

La manifestazione, organizzata dai due esercizi cinematografici del capoluogo potentino, Cineteatro don Bosco e Due Torri, è inserita nel cartellone del Comune “Estate in città”, con il patrocinio della Provincia di Potenza.

Presenti il presidente della provincia Christian Giordano e l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Roberto Falotico che hanno sottolineato il valore culturale dell’iniziativa, un’occasione importante per vivere la città, valorizzandone i luoghi e le relazioni e i rappresentanti delle due sale Antonello Condelli e Vito Ciuffreda, che hanno illustrato il programma della rassegna.

Un appuntamento atteso e amato che anche quest’estate porterà la magia del grande schermo sotto le stelle, per un’esperienza cinematografica che si preannuncia emozionante anche grazie agli alti standard qualitativi di videoproiezione e audio digitale garantiti dalla professionalità degli addetti del settore: schermo di circa 36 metri quadrati, sistema di proiezione digitale con DCP (Digital Cinema Packaging), impianto Audio DOLBY DIGITAL.

“Ognuno ha la sua Kryptonite, ma il Cinema sarà sempre il nostro superpotere” hanno dichiarato i due esercenti con un chiaro riferimento cinematografico: “Abbiamo voluto dedicare questa edizione della rassegna al mito di Superman, che in questi giorni è tornato sul grande schermo con un nuovo film diretto da James Gunn e che proietteremo sabato 19 e domenica 20 luglio. Il cinema è il nostro superpotere: in un’epoca in cui la fruizione dei contenuti è sempre più individuale e digitale, è fondamentale offrire occasioni di incontro reale, in presenza, per condividere insieme le emozioni che solo il grande schermo può offrire.

La rassegna è pensata per tutti, famiglie, appassionati, giovani, curiosi. “Abbiamo selezionato film di qualità, italiani e internazionali, grandi successi e novità, con l’obiettivo di creare una programmazione capace di unire intrattenimento, cultura e riflessione.”

Film d’apertura, lunedì 14, sarà Joker, Folie a Deux, di Todd Philipps con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, presentato al Festival di Venezia e “sequel” del pluripremiato Joker del 2019 che fu anche il titolo più visto della prima edizione della rassegna del 2020 e scelto per il ritorno della manifestazione proprio nella villa del Prefetto.

Martedì 15 spazio al cinema italiano con “Follemente” di Paolo Genovese, pellicola divertente e attenta alle nuove (iper)sensibilità maschili e femminili, interpretato da Edoardo Leo, Pilar Fogliati e Rocco Papaleo.

Gli altri film “made in Italy” in programmazione saranno “Paternal Leave”, (venerdì 18) un tenero, energico e poetico ritratto di un rapporto padre – figlia tutto da costruire, con un magistrale Luca Marinelli, “Ho visto un re” (martedì 22) di Giorgia Farina con Edoardo Pesce e Sara Serraiocco, una fiaba contro la xenofobia, che sostituisce alla denuncia un tono morbido e fiabesco e “Le assaggiatrici”, uno dei film rivelazione della stagione cinematografica in corso, diretto da Silvio Soldini e tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino e previsto giovedì 24.

Due i grandi blockbuster americani programmati in contemporanea con l’uscita al cinema: oltre a “Superman” basato sull’omonimo personaggio di DC Comics e con protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent, giovedì 17 luglio è prevista la proiezione del film di Joseph Kosinski sul mondo dei motori F1: The Movie” con Brad Pitt.

Spazio importante quello riservato al grande cinema internazionale d’autore con “Io sono ancora qui” di Walter Salles, premio Oscar 2025 per il miglior film internazionale in programma lunedì 21 e “La trama Fenicia” del “maestro” Wes Anderson con Benicio del Toro, che chiuderà la prima parte della rassegna venerdì 25 luglio.

Non mancheranno due appuntamenti pensati per i più piccoli (e non solo) con il film di animazione della Disney “Lilo & Stitch” e “Un film Minecraft” ispirato a uno dei videogiochi più venduti della storia (in 15 anni 300 milioni di copie).

Non solo grande cinema, ma anche vetrina per i registi lucani: prima delle proiezioni dei film, infatti, verrà dato spazio alla presentazione di cortometraggi realizzati in Basilicata e in particolare in questa prima parte, verranno proiettati quattro “corti” ideati dagli studenti dell’indirizzo audiovisivo multimediale del Liceo Walter Gropius di Potenza.

Il “Nuovo Cinema in Villa”, giunto alla sesta edizione ( 4 nella Villa del Prefetto e 2 nella Villa di Santa Maria) è frutto della collaborazione e unità di intenti fra le istituzioni locali e i due esercizi cinematografici attivi in città che superando ogni logica individualistica e commerciale, hanno unito le forze per favorire e incentivare la fruizione cinematografica anche nel periodo estivo e dare risposta concreta alla domanda di socialità, intrattenimento e cultura del pubblico. Il cinema nella villa del Prefetto è anche un nostalgico tuffo negli anni 80/90 quando le proiezioni nella villa erano una piacevole consuetudine nelle estati potentine.

L’area destinata alle proiezioni che saranno alle ore 21:00 è quella dell’ex campo da tennis con l’apertura e la vendita dei biglietti al botteghino posizionato all’ingresso dell’”Arena Cinema” a partire dalle ore 20:00.

Per tutti i film è previsto anche l’acquisto online e quello in prevendita, in modo da agevolare maggiormente la partecipazione. Il costo del biglietto varierà dai 3,5€ per i film europei anche grazie all’adesione all’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura, a 6,5€ per quelli internazionali, mentre tutte le informazioni e gli approfondimenti sui film sono disponibili sul sito cineteatrodonbosco.com.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author