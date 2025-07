Potenza, presentati i premi Pro Loco Basilicata Italìa

POTENZA – Un riconoscimento alle eccellenze lucane che con la loro opera ed il loro impegno in ambito nazionale ed internazionale esaltano la lucanità nel mondo. A Potenza, durante una conferenza stampa svoltasi nell’auditorio della BCC Basilicata, sono stati svelati i premiati della seconda edizione del “Premio Pro Loco Basilicata Italìa”. Si tratta di Raffaele Nigro giornalista e scrittore, Giuseppe Ferrara imprenditore turistico, Stefano Rosa atleta professionista, Paola Francesca Natale soprano, Walter Nicoletti attore e regista, Antonio La Cava maestro in pensione, Luigi Diotaiuti chef e Daniela Latorre ricercatrice. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà sabato 19 luglio, alle ore 18,30 in Largo Duomo a Melfi.

