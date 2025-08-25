Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra”

POTENZA – Nella Sala Conferenze di Casa BCC Basilicata è stata presentata la sesta edizione del Festival Europeo della Birra in programma a Potenza dal 26 al 31 agosto in Piazza Mario Pagano. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Martina Franca: vino e olio in bella mostra a Palazzo DucaleNext Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite potrebbe interessarti anche Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Martina Franca: vino e olio in bella mostra a Palazzo Ducale 25 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Sul Pollino un’escursione interculturale tra natura e uso consapevole dello smartphone 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Policoro, nonni e nipoti giocano insieme nel “Family Day” 25 Agosto 2025 Francesco Cutro Potenza, al “San Carlo” prelievo multiorgano su un paziente di 17 anni 25 Agosto 2025 Francesco Cutro
potrebbe interessarti anche
Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite
Martina Franca: vino e olio in bella mostra a Palazzo Ducale
Sul Pollino un’escursione interculturale tra natura e uso consapevole dello smartphone
Provincia di Potenza, al via i lavori sulla S.P.27 “Lagonegrese”
Policoro, nonni e nipoti giocano insieme nel “Family Day”
Potenza, al “San Carlo” prelievo multiorgano su un paziente di 17 anni