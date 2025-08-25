25 Agosto 2025

Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra”

Francesco Cutro 25 Agosto 2025
centered image

POTENZA – Nella Sala Conferenze di Casa BCC Basilicata è stata presentata la sesta edizione del Festival Europeo della Birra in programma a Potenza dal 26 al 31 agosto in Piazza Mario Pagano.

Francesco Cutro

