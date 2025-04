Potenza, prelievo multiorgano su una donna lucana sessantenne

POTENZA – Nell’ospedale San Carlo di Potenza, stamani “è stato effettuato un prelievo multiorgano su una donna lucana sessantenne, deceduta a seguito di una grave emorragia cerebrale. Il prelievo è avvenuto dopo l’accertamento della morte cerebrale, nel pieno rispetto delle procedure previste”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa. La direzione aziendale dell’Aor San Carlo, attraverso il direttore generale, Giuseppe Spera, ha espresso “profondo cordoglio e un sentito ringraziamento alla famiglia della donatrice. In un momento di dolore e smarrimento – ha detto Spera – la famiglia ha rispettato la volontà espressa in vita dalla donna, che aveva dato il proprio assenso alla donazione degli organi, compiendo così un gesto di straordinario altruismo. Un atto che testimonia un profondo senso di umanità e solidarietà. La scelta ha dato speranza concreta a chi era in attesa di un trapianto”. Un ringraziamento “è stato rivolto anche a tutti i professionisti che hanno reso possibile il buon esito dell’operazione: le equipe mediche degli ospedali di Palermo, Bari e Roma, il Coordinamento aziendale trapianti e la responsabile del Centro regionale trapianti, insieme ai medici e operatori sanitari della Rianimazione e del Gruppo operatorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, alla Questura e agli autisti. Tutti – ha concluso Spera – hanno contribuito con tempestività e professionalità, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza e la riuscita dell’intervento”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author