Potenza-Picerno, tutto pronto per il primo turno PlayOff in diretta su Antenna Sud

POTENZA – Tutto pronto per il derby lucano tra Potenza e Az Picerno che si sfideranno questa sera alle ore 20 in uno stadio “V”Ivani” che si preannuncia sold out. Grata che vi trasmetteremo in diretta su questa rete con un ampio pre e post patita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author