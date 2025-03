Potenza-Picerno 2-2: gol, spettacolo e colpi di scena al Viviani

Gol, spettacolo e colpi di scena al “Viviani”, dove il derby lucano tra Potenza e Picerno si chiude con un pareggio (2-2) al termine di una gara intensa e combattuta.

Il Picerno parte forte, ma è il Potenza a passare trova il vantaggio al 10’ con Caturano. La squadra di Tomei, in tribuna perché squalificato, reagisce e ribalta il risultato grazie alle reti di Nicoletti (22’) e Maiorino (31’). Prima dell’intervallo, i padroni di casa hanno l’occasione per pareggiare, ma Caturano fallisce un calcio di rigore al 42’.

Nella ripresa, l’episodio chiave arriva subito: al 53’ Maselli viene espulso per doppia ammonizione e regala al Potenza un altro penalty, che questa volta Caturano trasforma riportando il match in parità. In superiorità numerica, i rossoblù spingono alla ricerca del gol vittoria, ma il Picerno resiste fino al fischio finale, portando a casa un punto prezioso.

Una gara accesa, giocata davanti a quasi 3.000 spettatori, che ha regalato emozioni e ribaltamenti di fronte, confermando il grande equilibrio tra le due squadre lucane.

LA CRONACA

90’+2’ POTENZA: ci prova Siatounis dalla distanza, fuori di poco.

90’ Cinque minuti di recupero.

89’ POTENZA: colpo di testa di Ghisolfi nel cuore dell’area, fuori misura.

88’ SOSTITUZIONE PICERNO: Papini per Guerra.

86’ SOSTITUZIONE POTENZA: Novella lascia il posto a Riggio.

81’ POTENZA: ammonito 🟨 Ghisolfi per gioco falloso.

79’ SOSTITUZIONE POTENZA: Selleri e Rosafio per Petrungaro e Schimmenti.

73’ POTENZA: Schimmenti lascia sul posto due avversari sulla destra, entra in area, ma spara altissimo.

71’ SOSTITUZIONE PICERNO: finisce la partita di Energe, comincia quella di Cardoni.

69’ SOSTITUZIONE POTENZA: fuori Castorani, ammonito, dentro Ghisolfi, che torna in campo dopo due mesi e mezzo.

65’ POTENZA: Schimmenti si invola sulla destra e una volta al limite dell’area calcia, ma non trova la porta. Si arrabbia Caturano, tutto solo al centro dell’area.

64’ POTENZA: Rillo per Petrungaro, mancino debole che non impensierisce Merelli.

58’ POTENZA: imprendibile Petrungaro, che sfiora il palo con una conclusione di destro.

57’ SOSTITUZIONE PICERNO: doppia cambio, Bernardotto e De Ciancio per Maiorino ed Esposito.

54’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ CATURANO! Dal dischetto, questo volta il capitano non sbaglia dal dischetto. Gol numero 17 e partita in parità.

53’ RIGORE PER IL POTENZA: Petrungaro se ne va in velocità e viene steso in area da Maselli, poi espulso. Anche in questo caso, per Turrini nessun dubbio.

53’ PICERNO IN 10: ESPULSO 🟥 MASELLI! Doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso.

51’ POTENZA: lanciato in profondità, Petrungaro calcia fuori da buona posizione.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ Si chiude una prima frazione molto frizzante. Al vantaggio del Potenza con Caturano (10’), il Picerno risponde con una rimonta firmata da Nicoletti (22’) e Maiorino (31’). Al 42’, rigore fallito da Caturano.

45’+1’ ammonito 🟨 Castorani per gioco falloso.

45’ Due minuti di recupero.

45’ PICERNO: destro centrale di Franco dal limite, blocca Alastra.

43’ POTENZA, GOL ANNULLATO: i padroni di casa trovano il pareggio con Sciacca su azione d’angolo, ma è tutto fermo perché Turrini ha visto una irregolarità in mischia.

42’ POTENZA: CATURANO CALCIA ALTISSIMO! ❌ RIGORE SBAGLIATO! Occasione sprecata dal numero 9 di casa, che spara fortissimo, ma alto.

41’ PICERNO: ammonito 🟨 Esposito per proteste.

41’ CALCIO DI RIGORE PER IL POTENZA! Fallo di Manetta su Schimmenti, per l’arbitro Turrini non ci sono dubbi.

35’ PICERNO: ammonito 🟨 Manetta per gioco falloso. Giallo pesante perché era diffidato, quindi sarà squalificato.

31’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ MAIORINO! La ribaltano gli ospiti. Sul cross teso dalla destra di Petito, colpo vincente di Maiorino, che anticipa tutti e porta in vantaggio i suoi tornando al gol dopo oltre cinque mesi.

29’ PICERNO: ammonito 🟨 Maselli per gioco falloso.

22’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ NICOLETTI! Pareggio della squadra di Tomei. Incursione di Esposito, penentra in area e appoggia per Nicoletti che supera Alastra con una sassata che sbatte prima sulla traversa per poi insaccarsi. Il Picerno subisce il quarto gol del suo 2025.

15’ POTENZA: insistono i padroni di casa. Sul cross dalla destra di Novella, Petrungaro stacca di testa, ma non trova la porta.

13’ Destro dal limite di Castorani, troppo debole per impensierire Merelli, che blocca a terra.

10’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ CATURANO! Merelli è strepitoso sulla conclusione di Schimmenti (innescato da Petrungaro), ma sulla ribattuta del portiere melandrino, Caturano è più lesto di tutti a metterla dentro. Gol numero 16 per il numero 9 del Potenza.

3’ PICERNO: ospiti vicinissimi al vantaggio con Maiorino, servito in area da Pagliai. Sulla prima conclusione, Alastra si oppone come può, ma la palla rimpalla sullo stesso Maiorino ed è Sciacca a evitare il gol salvando sulla linea. Inizio sprint.

1’ Si parte.

➕ PRIMO TEMPO ➕

POTENZA-PICERNO 2-2

RETI: 10’ Caturano (PZ), 22’ Nicoletti (PI), 31’ Maiorino (PI), 54’ rigore Caturano (PZ)

POTENZA 433: Alastra; Novella 6 (86’ Riggio sv), Sciacca, Verrengia, Rillo; Siatounis, Felippe, Castorani 6 (69’ Ghisolfi); Schimmenti 6,5 (79’ Rosafio sv), Caturano, Petrungaro 7 (79’ Selleri sv). Panchina: Cucchietti, Galiano, Ferro, Milesi, Valisena, Mazzeo, Erradi, Bachini, Burgio, Landi. All. De Giorgio.

PICERNO 4231: Merelli; Pagliai, Nicoletti, Manetta, Guerra 5,5 (88’ Papini sv); Franco, Maselli 4; Energe 6 (71’ Cardoni), Petito, Esposito 6 (57’ De Ciancio); Maiorino 6,5 (57’ Bernardotto). Panchina: Summa, Seck, Volpicelli, Djibril, Salvo, Palazzino. All. De Luca (Tomei squalificato).

ARBITRO: Niccolò Turrini (Firenze). Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Michele Piatti (Como). Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia).

AMMONITI: Manetta, Esposito (PI); Castorani, Ghisolfi (PZ).

ESPULSI: al 53’ Maselli (PI) per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso.

NOTE: terna arbitrale con il lutto al braccio per omaggiare l’ex arbitro Tullio Lanese, scomparso nella giornata di sabato 1° marzo. Spettatori: 2.912. Recuperi: 2’/5’. Angoli 4-2

