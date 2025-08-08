Potenza: per la gara di Coppa Italia con la Cavese divieto di vendita ai residenti nel Salernitano

Si disputerà, nella giornata di sabato 16 agosto prossimo, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, la partita di calcio “Potenza-Cavese”, valevole per la Coppa Italia di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determinazione n. 24 del 6 agosto scorso, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la partita “Potenza-Cavese”, caratterizzata da profili di rischio in ragione dell’atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in gravi episodi di violenza e atti intimidatori, tra cui la sottrazione di vessilli, che hanno acuito l’acredine esistente, esacerbata anche da rivalità e gemellaggi con altre tifoserie.

Da ultimo, in occasione dell’incontro disputatosi a Potenza il 7 gennaio 2018, i tifosi locali in più circostanze hanno cercato lo scontro con quelli della Cavese – anche attraverso agguati nelle vie di transito – scongiurato dall’intervento del dispositivo di ordine pubblico. Nella circostanza si è registrato il ferimento di personale della Polizia di Stato.

Anche nelle successive occasioni di incontro, nonostante l’adozione di misure organizzative, si sono verificate turbative. Pertanto, nelle due gare disputate lo scorso campionato è stato necessario adottare misure restrittive tese a vietare la trasferta ai tifosi ospiti.

In mattinata, il Prefetto Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore Raffaele Gargiulo, ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della partita di calcio “Potenza-Cavese” di sabato 16 agosto prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.

