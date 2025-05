Potenza: per il Giro d’Italia investiti dalla Regione circa tre milioni e mezzo

Si è tenuta in Prefettura a Potenza una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un esame finale delle misure di sicurezza in vista della sesta tappa del 15 maggio che partirà dal capoluogo di regione lucano dopo essere passata il giorno prima da Matera. Reso noto l’investimento della Regione per la manifestazione

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author