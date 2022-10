Il Giuseppe Raffaele bis è appena partito. La missione è tirare fuori il Potenza dalle secche della classifica. “Ci vuole pazienza, anche se non molta perché non si può aspettare in eterno – spiega lo stesso Raffaele durante la sua ri-presentazione -. La squadra ha calciatori importanti, mi adatterò alle loro caratteristiche per scegliere il modulo migliore. Non sono mai stato un integralista, l’ho dimostrato in passato“.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il verso di una canzone di Antonello Venditti, che può adattarsi alla storia di Giuseppe Raffaele “Da Potenza non dovevo andare via – prosegue il neo tecnico rossoblu -. Ho amato tanto questa città, sono tornato perché mi sento a casa. Pronto a dare il massimo, anche di più. I migliori risultati degli ultimi vent’anni sono arrivati con la mia gestione. Ho trovato gente disponibile e un gruppo di uomini veri con i quali abbiamo sfiorato una promozione che sarebbe stata storica”.

Non si vive solo di ricordi, anche perché il presente richiede molta attenzione. “Al momento è inutile e prematuro affrontare la questione mercato, la società ha lavorato bene sul piano sportivo e sulle strutture, c’è tutto per fare bene. Nell’aria, però, si respira polemica: se vogliamo il bene del Potenza, a partire da questo momento dobbiamo essere tutti uniti e remare nella stessa direzione. Torno con tanta fame, mi auguro di ritrovare uno stadio con cinquemila persone e raggiungere la salvezza così come mi è stato chiesto”. (Giuseppe Raffaele nella foto Potenza Calcio)