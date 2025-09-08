Potenza: oggi la Giornata mondiale dedicata alla Fibrosi cistica

Si tratta di una malattia che colpisce un bambino su 3000 nati, al momento in Italia sono in follow up circa 6000 pazienti
L’8 settembre ricorre la giornata mondiale dedicata alla fibrosi cistica, una patologia che colpisce 1 bambino su 3000 nati. Abbiamo intervistato il presidente della Lega italiana fibrosi cistica di Basilicata , Mimmo Iacobuzio
