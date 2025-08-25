Potenza, nuova offerta del Catania per Caturano

Il Catania insiste per Salvatore Caturano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club etneo avrebbe presentato nelle scorse ore una nuova offerta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante attualmente di proprietà del Potenza. La punta campana, intanto, è sceso in campo con la maglia dei lucani nel corso del primo match di campionato contro il Giugliano, risultando decisivo per il successo finale della squadra di De Giorgio con un gol in pieno recupero del secondo tempo.
