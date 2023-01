Potenza: Notte di San Silvestro, 3 persone denunciate

Nella notte di San Silvestro, i Carabinieri di Potenza hanno effettuato una serie di interventi: due contravvenzioni, per un importo di 1.000 euro, sono state comminare ai gestori di due locali di Via Pretoria per mancanza di un impianto acustico adeguato, nonostante, in entrambi i casi, all’arrivo dei Carabinieri, si stesse diffondendo musica ad alto volume. Un nigeriano è stato denunciato poiché a seguito di controllo stradale ha mostrato un documento di identità contraffatto. Due persone, alla guida delle proprie auto, sono state denunciate in stato di libertà: uno per l’assunzione di cannabinoidi, il secondo con un tasso alcolemico ben al di sopra di quello consentito. Un uomo è stato segnalato come assuntore di droga perché trovato in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

Nel corso delle operazioni, sono stati controllati più di 200 automezzi, 25 locali, tra cui esercizi pubblici e circoli privati, identificate quasi 350 persone, proceduto al sequestro di 1 autoveicolo, elevate 30 contravvenzioni per un importo complessivo di 3.600 euro circa.

