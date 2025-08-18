Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

In risposta alle esigenze di sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha attuato un piano straordinario di controlli sul territorio durante il lungo weekend di Ferragosto, come stabilito dal Questore di Potenza in collaborazione con il Prefetto. Le operazioni, che si sono svolte da giovedì fino a ieri, hanno coinvolto diverse unità, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Basilicata.

L’iniziativa ha mirato a garantire la sicurezza sia nel centro cittadino che nelle aree periferiche, con un focus particolare sulla viabilità. In totale, sono state controllate 346 persone e oltre 200 veicoli. Gli agenti hanno prestato particolare attenzione all’uso dei telefoni cellulari durante la guida e al tasso alcolemico dei conducenti.

I risultati dei controlli sono stati significativi: sono state ritirate 3 patenti di guida e accertate 43 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, la Polizia Ferroviaria ha svolto controlli mirati sui treni, identificando 111 persone e sanzionando 3 violazioni del Regolamento di Polizia Ferroviaria, contribuendo così a garantire un viaggio sicuro per i passeggeri.

Durante le operazioni, sono stati identificati anche 36 individui con precedenti di polizia. Le forze dell’ordine hanno adottato misure preventive, emettendo un foglio di via obbligatorio per una persona, con l’ordine di lasciare il territorio provinciale, e notificando un avviso orale ad un altro soggetto.

Questa intensificazione dei controlli evidenzia l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in un periodo festivo caratterizzato da un aumento della mobilità. La collaborazione tra le varie forze dell’ordine e le istituzioni locali si conferma fondamentale per promuovere un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti.

