19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza nei primi posti in Italia per multe commitate

Francesco Cutro 19 Agosto 2025
centered image

I proventi per contravvenzione ammonterebbero a un importo pari a 80,98 € pro-capite essendo state comminate sanzioni per circa € 5.170.000

POTENZA – “Apprendiamo, grazie ad una recente indagine nel Corriere della Sera, che Potenza, capoluogo della Basilicata, è collocata nei primissimi posti per quanto riguarda le multe comminate agli automobilisti indisciplinati”. Ad affermarlo è Canio D’Andrea, presidente di ADOC Basilicata. “Difatti – aggiunge D’Andrea – dopo grandi città quali Firenze e Milano compare in classifica anche Potenza che si colloca appena un gradino sotto Bologna ma precede Pistoia e Mantova. I proventi per contravvenzione ammonterebbero a Potenza, secondo l’indagine, a un importo pari a 80,98 € pro-capite essendo state comminate sanzioni per circa € 5.170.000. Nella città dove fioriscono e poi appassiscono le carreggiate ciclabili, nella città delle strade “fuos fuos”, nella città dove sembra esserci solo un semaforo abbiamo conseguito questo record merito soprattutto dell’Amministrazione Comunale e al solerte comando di Polizia Locale. Infatti la città di Potenza, ripetiamo, stacca tutte le altre città meridionali e si piazza per nei primissimi posti nella graduatoria nazionale dei comuni che hanno incassato di più per le multe. Ai cittadini sorge spontanea la domanda: ma cosa ne ha fatto l’Amministrazione Comunale di tali proventi? Ricordiamo infatti il codice della strada prevede che questi importi siano destinati a diverse finalità e principalmente volte alla sicurezza e manutenzione stradale o in generale a migliorare le infrastrutture e al miglioramento della segnaletica. Altri importi sono destinati a studi, ricerche e attività di educazione stradale. Possiamo sapere quali sono gli interventi messi in atto con i proventi delle multe incassate?”, conclude D’Andrea.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Palazzo S.G.: L’unica colonnina di ricarica per veicoli elettrici fuori servizio da un mese

19 Agosto 2025 Michael Logrippo

Melfi, Stellantis: il 25 agosto riparte la produzione

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Lavello, anziano investito sulle strisce pedonali: è in coma

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

18 Agosto 2025 Michael Logrippo

Pericolo cinghiali a Maratea, la denuncia

18 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Cerignola, La Salandra: “Osannare criminali sui social è pericoloso”

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, Damiani (FI): “Esclusione Israele offende la storia della Fiera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aeronautica: volo salvavita da Perugia e Brindisi per donna di 47 anni

19 Agosto 2025 Dante Sebastio