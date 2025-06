Potenza: morto l’operaio di Pignola schiacciato da una pressa

Ferdinando Roma, 35enne di Pignola è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza dove era ricoverato dal 9 giugno scorso.

Roma era stato trasportato in condizioni gravissime dopo che era stato schiacciato da una pressa mentre lavorava nell’azienda PM gruppo di Tito Scalo, nella provincia del capoluogo di regione lucano.

La notizia è appena arrivata dall’ospedale San Carlo dove l’uomo, sposato e padre di due figli, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa e ad un braccio.

Dal nosocomio cittadino da subito hanno spiegato che le condizioni di Roma erano critiche. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti per risalire alle responsabilità e per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il primo cittadino di Pignola, Antonio De Luca, contattato telefonicamente ha detto: “Con profonda commozione e immenso dolore, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Pignola, esprimo il più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Ferdinando Roma.

La notizia ci lascia sgomenti e ci colpisce nel profondo del cuore. È una ferita lacerante per tutta la nostra comunità, che oggi si stringe con sincera vicinanza attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli volevano bene”.

Sull’accaduto il segretario generale della Basilicata della Uil, Vincenzo Tortorelli, ha parlato del “settimo lavoratore che ha perso la vita sul posto di lavoro, in Basilicata dall’inizio dell’anno, in circostanze inaccettabili. Ferdinando – ha aggiunto Tortorelli – non tornerà a casa, e questo è un fallimento per tutti. Chiediamo – ha concluso – verità, giustizia e impegni concreti.

Per il segretario generale di Potenza della Cgil, Vincenzo Esposito “Di fronte a questa continua strage non si può tacere. Chiediamo con forza che la sicurezza sul lavoro torni ad essere la priorità del governo nazionale e regionale”. In Basilicata – ha aggiunto Esposito – è poi urgente rendere attivo l’Osservatorio regionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

