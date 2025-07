Potenza, mister De Giorgio prolunga fino al 2027

La Società Potenza Calcio comunica di aver prolungato il contratto dell’allenatore Pietro De Giorgio fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Arrivato a Potenza nella stagione 2022/23, in una prima fase Pietro ricopre il ruolo di vice allenatore e collaboratore. Grazie alla sua competenza tecnica e all’incredibile caratura umana, De Giorgio conquista la panchina rossoblù nell’annata 2023/24. Dopo essere subentrato in più occasioni nella gestione delle fasi delicate della prima squadra, il club gli affida la guida della primavera rossoblù nel girone di ritorno e, attraverso un gioco spumeggiante, fa record di punti sfiorando la conquista dei playoff. Viene poi richiamato alla guida della prima squadra nel finale di campionato e conquista la permanenza in serie C, nella delicata doppia sfida playout contro il Monterosi. L’ottima gestione dei momenti cruciali della stagione 2023/24 gli vale la riconferma alla guida tecnica del club nella stagione seguente. Con 56 punti in campionato (49 in seguito alle esclusioni decretate nel girone C di serie C 2024/25) Pietro De Giorgio consolida la propria posizione come allenatore giovane e di categoria, attirando l’interesse di diversi addetti ai lavori e proponendo un gioco offensivo ritenuto tra i più entusiasmanti della serie C.

Per la stagione 2025/26 riconfermato interamente anche lo staff tecnico:

Allenatore in seconda – Gerardo Alfano

Collaboratore – Andy Bangu

Collaboratore tecnico – Rocco Dammiano

Preparatore dei portieri – Antonio Macrì

Preparatore Atletico – Roberto De Luce

Collaboratore Preparatore Atletico – Fabiano Ponte

Recupero infortunati – Francesco De Grazia

Match Analyst – Giorgio Di Pasquale

In vista dell’imminente nuova stagione, la società rinnova gli auguri di buon lavoro a mister Pietro De Giorgio e all’intero staff.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author