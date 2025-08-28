Potenza, minorenne non rientra in carcere dopo permesso: in corso le ricerche

POTENZA – Un ragazzo di 17 anni, nella serata di ieri mercoledì 27 agosto, non è rientrato nel carcere minorile di Potenza al termine di un permesso premio di due giorni. Allo scadere del permesso il personale dell’istituto penale per i minorenni del capoluogo lucano ha dato l’allarme e sono state avviate le ricerche. Sulla vicenda sono a lavoro gli agenti della Polizia penitenziaria, la Polizia di Stato ed i Carabinieri. Impegnati nelle attività di ricerca anche i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author