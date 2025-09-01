Potenza-Melfi, rifiuti abbandonati per strada: anche carne in decomposizione

Rinvenuti dal Corpo Forestale Volontario durante un’attività di monitoraggio

Nella giornata del 29 agosto scorso, durante una consueta attività di monitoraggio sulla statale 658 Potenza-Melfi del Corpo forestale volontario, tra i rifiuti rinvenuti a bordo strada è stato trovato un sacco di plastica contenente carne in avanzato stato di decomposizione, liquami organici e altri scarti presumibilmente di origine animale.

L’odore nauseabondo e le condizioni igienico-sanitarie del materiale rinvenuto non hanno lasciato dubbi sulla pericolosità della situazione. I volontari fanno sapere in una nota che, oltre a costituire una minaccia per l’ambiente, i rifiuti organici potrebbero attirare animali selvatici. Questo favorirebbe la diffusione di patogeni, con potenziali rischi anche per la salute pubblica.

Nonostante l’urgenza della segnalazione, abbiamo dovuto confrontarci con una “giungla burocratica” per riuscire a contattare gli Enti preposti alla gestione e bonifica del sito. Le prime telefonate ai numeri degli uffici di competenza per territori e regionali si sono rivelate infruttuose. Tra linee occupate, passaggi di competenze, e rimpalli tra enti comunali, regionali e sanitari, la situazione è rimasta complicata.

Dopo ore di insistenza, si è dovuto ricorrere a segnalare il tutto per iscritto tramite posta certificata agli organi competenti per territorio.

È inaccettabile che, di fronte a una situazione così evidente e pericolosa, ci si perda in procedure interminabili. Nessuno si assume la responsabilità immediata dell’intervento», afferma il Responsabile Nazionale del Corpo Forestale Volontario, Enzo Ottaviani. Egli aggiunge che i cittadini e le associazioni impegnati per la tutela del territorio non possono essere lasciati soli. Serve un canale diretto, efficace e tempestivo.

