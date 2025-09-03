Potenza-Melfi: maxi tamponamento coinvolge cinque veicoli

Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, in prossimità del ponte San Nicola. Il sinistro, un maxi tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture, ha causato il ferimento di tre persone, di cui una in modo più grave. L’incidente vicino a Melfi ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Nello scontro, la segnaletica di Anas e delle Forze dell’Ordine è intervenuta per gestire la viabilità, poiché le ripercussioni sulla circolazione sono state significative. Il traffico nella zona di Melfi è stato deviato su vie locali a causa della chiusura provvisoria del tratto stradale interessato, situato al chilometro 14, mentre il sinistro si è verificato in direzione Potenza, tra i chilometri 12 e 13.

Questo tratto della strada, già parzialmente interessato da cantieri, ha visto altre situazioni simili in passato, ma l’episodio di ieri nei pressi di Melfi ha messo in luce le problematiche legate alla sicurezza stradale in quest’area. Nonostante la presenza di semafori e segnaletica, le condizioni di viabilità non sono state sufficienti a prevenire l’incidente.

Sul posto, oltre alle squadre di emergenza del 118, sono intervenuti i tecnici per la gestione della viabilità locale, che hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione sulla statale 658 Potenza-Melfi.

L’episodio evidenzia l’urgenza di un monitoraggio costante delle condizioni stradali e delle opere in corso, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire futuri incidenti. La sicurezza lungo la Potenza-Melfi deve essere una priorità.

