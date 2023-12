Potenza: Lerda verso l’esonero, pronto il ritorno di Raffaele

La posizione di Franco Lerda è sempre più in bilico a Potenza. Come anticipato da Antelmi Sud, per l’eventuale sostituzione, al momento, la possibilità più probabile è il ritorno di Giuseppe Raffaele. Quest’ultimo è ancora sotto contratto col club dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione. In mattinata possibile incontro per definire i dettagli del suo ritorno.

