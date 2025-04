Potenza: la “Stanza dell’ascolto” della Uil per il supporto emotivo

Uno spazio protetto ed accogliente per chi affronta difficoltà lavorative o che semplicemente ha bisogno di supporto. Degli esperti saranno pronti ad offrire la loro esperienza ed empatia per aiutare a superare momenti di disagio. Assolve a questa missione “La stanza dell’ascolto”, un luogo di supporto emotivo per lavoratrici, lavoratori, pensionate/i e disoccupate che è stato ideato e realizzato dalla Uil di Basilicata

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la UIL Pari Opportunità Basilicata e l’Associazione AMARTI APS, offrirà un servizio gratuito e qualificato e rappresenta un passo concreto verso l’affermazione dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro ispirandosi ai principi sanciti dall’Articolo 42 e ponendosi come risposta alle esigenze di chi affronta momenti delicati, come la perdita dell’occupazione, la transizione verso la pensione o il disagio relazionale e lavorativo, hanno spiegato durante la conferenza stampa di presentazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author