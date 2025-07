Potenza, la Polizia partecipa al progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”

L’8 luglio, in località Maschito (PZ), presso il campo-scuola organizzato dall’associazione di volontariato “Misericordie di Maschito”, circa 30 ragazzi hanno preso parte con interesse all’incontro tenuto dal personale della Polizia Postale di Potenza. Nel corso dell’intervento sono state affrontate, in modo chiaro ed accessibile, le tematiche del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza informatica. Attraverso esempi reali e concreti, i relatori hanno illustrato i pericoli legati a un uso inconsapevole della rete, soffermandosi anche su comportamenti e segnali da riconoscere per prevenire situazioni di disagio tra pari. Particolare attenzione è stata posta sulla gestione consapevole delle informazioni personali, sull’uso delle impostazioni di privacy sui social network e sulla prevenzione dei fenomeni di adescamento online. E’ stata inoltre ribadita la necessità di una sinergia tra famiglie, scuola e forze dell’ordine per garantire ai giovani ambienti sicuri e supportivi.