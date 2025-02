Potenza: la Lega dà il via al suo corso di formazione politica

“Un percorso formativo dedicato a chi desidera impegnarsi attivamente nella vita pubblica, contribuendo al futuro della Basilicata e dell’Italia”. Hanno annunciato così i vertici regionali della Lega lucana il primo corso di formazione politica che comincerà a marzo e che in sei appuntamenti, fini a giugno, si pone l’obiettivo di formare le nuove leve del Carroccio lucano.

“Un’opportunità per acquisire gli strumenti necessari per comprendere e affrontare le sfide del presente, con spirito di servizio e amore per la nostra terra”, ha sottolineato il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

Le sessioni formative offriranno dunque un approfondimento sul funzionamento delle istituzioni regionali e nazionali. Sarà proposta un’analisi su temi come l’autonomia regionale, lo sviluppo economico e la geopolitica. Ci sarà inoltre un focus sulla comunicazione politica, sul public speaking, sulla gestione amministrativa e sulla sicurezza pubblica.

Primo appuntamento fissato per il 7 marzo a Potenza, poi il 28 marzo a Bernalda, l’11 aprile a Venosa, il 23 maggio a Matera, il 6 giugno a Palazzo San Gervasio per concludersi il 27 giugno a Grumento Nova.

