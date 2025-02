Potenza-Juventus NG 1-1: in dieci, i rossoblu sfiorano il successo

Finisce in parità la sfida tra Potenza e Juventus Next Gen: un 1-1 che racconta di un match intenso, deciso tutto nella ripresa. I padroni di casa, in dieci uomini dal 32’ per l’espulsione di Felippe, hanno trovato il vantaggio con un gran gol di Schimmenti al 74’, ma sei minuti dopo è arrivata la risposta di Afena-Gyan per i bianconeri.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Potenza ha provato fino all’ultimo a conquistare i tre punti, ma si è dovuto arrendere alla solidità della squadra di Brambilla, che porta a casa il dodicesimo risultato utile consecutivo. La Juventus NG, infatti, non perde dal 24 novembre e anche al Viviani ha confermato la sua compattezza.

Da segnalare, prima del fischio d’inizio, il premio dell’AIC a Salvatore Caturano per le 100 presenze con la maglia del Potenza.

LA CRONACA

90’+4’ Finisce qui: 1-1 tra Potenza e Juventus NG.

90’+3’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Gil per gioco falloso.

90’ Quattro minuti di recupero.

90’ JUVENTUS: miracolo di Alastra sull’incursione di Afena-Gyan, ma tutto inutile per la posizione irregolare dell’attaccante bianconero.

87’ SOSTITUZIONE POTENZA: capitan Caturano lascia il campo tra gli applausi del Viviani, al suo posto Selleri.

81’ POTENZA: ammonito 🟨 Alastra per proteste.

80’ GOL DELLA JUVENTUS: ⚽️ AFENA-GYAN! Mulazzi vede in area l’ex Roma, che batte Alastra con un destro che si insacca all’angolino.

80’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: altri due cambi, Papadopoulos e Puczka per Semedo e Turicchia.

79’ SOSTITUZIONE POTENZA: Ferro per Rosafio.

74’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ SCHIMMENTI! Grandissimo gol del neo entrato, il quale, dopo aver ricevuto dalle retrovie, batte Daffara con un pregevole pallonetto dal limite. Schimmenti punisce la Juve al ritorno dopo la rete dell’andata.

69’ SOSTITUZIONE POTENZA: Petrungaro fa spazio a Schimmenti.

65’ POTENZA: girata di Rosafio in area, deviazione in angolo. Nonostante l’uomo in meno, il Potenza spinge alla ricerca del vantaggio.

62’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: doppio cambio nelle file bianconere, Pietrelli e Arena-Gyan per Comenencia e Adzic.

61’ JUVENTUS: punizione di Adzic dalla destra in area, Semedo colpisce al volo, ma non inquadra la porta di Alastra.

51’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Scaglia per gioco falloso.

47’ JUVENTUS: ci prova Semedo dalla distanza, decisamente fuori misura.

46’ SOSTITUZIONE POTENZA: Milesi prende il posto di Novella, che resta negli spogliatoi.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO➕

45’+3’ Fine primo tempo. Poche emozioni, Potenza in dieci per l’espulsione di Felippe al 32’.

45’+2’ La prima frazione si chiude con un’occasione di Caturano: su angolo, l’attaccante dei lucani non impatta bene di testa a due passi da Daffara e la palla sfila.

40’ JUVENTUS Guerra serve Semedo in profondità, ma sulla conclusione Alastra è attento.

33’ POTENZA: espulso 🟥 Felippe. Il numero 5 dei lucani viene punito per una entrataccia sulla trequarti ai danni di Comenencia. Per lui, rosso diretto e Potenza in dieci uomini.

32’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: cambio forzato per Brambilla, che manda in campo Mulazzi per l’infortunato Villa.

30’ POTENZA: contatto in area tra Guerra e Filippe, per l’arbitro Grasso è tutto regolare e ammonisce lo stesso 🟨 Felippe per simulazione.

12’ POTENZA: sugli sviluppi del primo calcio d’angolo per i rossoblu, Novella ci prova dal limite dell’area, ma non trova la porta di Daffara.

10’ POTENZA: Petrungaro finalizza un’azione manovrata, ma sulla linea allontana un difensore della Juventus. È tutto fermo, però, per una posizione di fuorigioco.

7’ JUVENTUS: sul traversone di Turicchia dalla sinistra, Semedo apre il piattone destro in area di rigore, ma non inquadra la porta.

3’ JUVENTUS: sul cross di Semedo dalla sinistra, una deviazione per poco non inganna Alastra: palla sull’esterno della rete. Angolo.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

POTENZA- JUVENTUS NG 1-1

RETI: 74’ Schimmenti (P), 80’ Afena-Gyan (J)

POTENZA 433: Alastra 6; Novella 6 (46’ Milesi 6), Riggio 6, Verrengia 6, Rillo 6; Castorani 5,5, Felippe 5, Erradi 6; Rosafio 5,5 (79’ Ferro sv), Caturano 5,5 (87’ Selleri sv), Petrungaro 6,5 (69’ Schimmenti 7). Panchina: Cucchietti, Galiano, D’Auria, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Bachini, Burgio, Ghisolfi, Landi. All. De Giorgio 6.

JUVENTUS NG 4231: Daffara 6; Villa 6 (32’ Mulazzi), Scaglia 6, Gil 6,5, Turicchia 6 (80’ Puczka sv); Macca 6, Faticanti 6; Comenencia 6 (62’ Pietrelli), Guerra 6, Adzic 5,5 (62’ Afena-Gyan 7); Semedo 6 (80’ Papadopoulos sv). Panchina: Garofani, Cat Berro, Anghelè, Cudrig, Poli, Amaradio, Citi, Owusu, Perotti. All. Brambilla 6.5.

ARBITRO: Gianluca Grasso 6 (Ariano Irpino). Assistenti: Cristian Robilotta (Sala Consilina) e Pierpaolo Vitale (Salerno). Quarto ufficiale: Matteo Cavacini (Lanciano).

AMMONITI: Scaglia, Gil (J); Alastra (P).

ESPULSI: al 32’ rosso diretto a Felippe (P) per gioco violento.

NOTE: prima dell’inizio del match, l’Aic ha premiato Salvatore Caturano per le 100 presenze con la maglia del Potenza: 45 gol e 10 assist in rossoblu per lui. Recuperi 3’/4’. Angoli 4-4

