Potenza: intesa Unbas – Comune per l’assunzione di laureandi o neo laureati

Dei contratti di apprendistato che poi si potranno trasformare in assunzioni a tempo indeterminato. E’ questa l’opportunità che Unibas e Comune di Potenza vogliono offrire ad alcuni studenti di età inferiore a 24 anni, che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi nell’ateneo del capoluogo di regione lucano.

La scelta è stata possibile grazie ad una legge del 2023, che ha “introdotto misure per favorire il reclutamento di giovani da inserire nella Pubblica Amministrazione”, un’occasione formalizzata in un protocollo che è stato sottoscritto dal sindaco del capoluogo di regione lucano, Vincenzo Telesca e dal rettore dell’Unibas Ignazio Marcello Mancini nella Sala degli Atti accademici del Campus di Macchia Romana a Potenza.

Entro ls fine dell’estate saranno predisposti i bandi, i contratti dovrebbero partire entro la fine del 2025.

Si tratta del primo caso in regione d’intesa in tal senso che assolve sia ad aumentare le opportunità di impiego per i giovani, seppur limitate per il momento ma serve anche a mandare un segnale preciso di convergenza delle istituzioni per contrastare lo spopolamento e se possibile più preoccupante, la sfiducia dei giovani.

Il Comune di Potenza fa da capofila per un progetto mutuabile in tutte le altre realtà territoriali

