16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale

Giuseppe Cutro 16 Agosto 2025
centered image

Nella settimana che ha portato a Ferragosto, la Polizia stradale ha intensificato i controlli sulle maggiori arterie della Basilicata

Un presidio costante di sicurezza sulle principali arterie lucane in un periodo come quello estivo dove sono migliaia gli automobilisti in transito per le strade della Basilicata. In questo contesto generale la Polizia stradale ha intensificato i controlli soprattutto nella settimana di Ferragosto.

Abbiamo intervistato il primo dirigente della Polizia stradale di Potenza, Giuseppe Persano per fare un bilancio dell’attività di questi giorni.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti

16 Agosto 2025 Roberto Chito

A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO)

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Vandali in centro, degrado in periferia: il fenomeno

16 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiate

16 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Gallipoli, case vacanza super affollate: scattano le sanzioni

16 Agosto 2025 Dante Sebastio
Tentato omicidio Andria

Andria, lite per auto a noleggio finisce a coltellate: un arresto

16 Agosto 2025 Andrea Catino

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”

16 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti

16 Agosto 2025 Roberto Chito

Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO)

16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro