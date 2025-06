Potenza, incidente mortale: perde la vita un motociclista

POTENZA – Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 00.30 di sabato 21 giugno in viale Marconi alle spalle della Questura dove si trova l’ingresso dell’Ufficio Immigrazione. A perdere la vita un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Sul posto personale del 118 e Polizia.

Notizia in aggiornamento.

