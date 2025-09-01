1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Potenza, inaugurata una nuova farmacia nell’ospedale San Carlo

Giuseppe Cutro 1 Settembre 2025
centered image

Da oggi i pazienti in dimissione ricoverati all’ospedale San Carlo di Potenza avranno a supporto una nuova farmacia per la consegna dei farmaci. Una novità che garantirà maggiore servizio ed efficienza

È stata inaugurata nell’atrio principale dell’ospedale San Carlo di Potenza una nuova farmacia per la distribuzione dei farmaci ai pazienti in dimissioni e per quelli che si sono sottoposti ad una visita specialistica presso il nosocomio potentino. La struttura si va ad aggiungere a quella già presente in modo tale da differenziare la consegna dei medicinali tra i pazienti ricoverati e quelli in uscita.

Una novità che porterà dei benefici in termini di tempi e efficienza del servizio perché la nuova farmacia andrà a deflazionare quella preesistente dal carico di lavoro dovuto alla consegna delle medicine ai dimissionari, permettendo una migliore distribuzione interna ricoverati nei reparti. Tra i benefici per l’utenza anche una ottimizza dei tempi poiché la nuova farmacia sarà aperta dalle 9 alle 19:30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 15:30 il sabato, garantendo ai pazienti in uscita la certezza di poter ricevere i medicinali prescritti prima di lasciare l’ospedale.

Questo comporta anche dei guadagni per il sistema sanitario regionale come ha sottolineato l’assessore al ramo, Cosimo Latronico.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, Incendio in zona industriale: attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Unibas protagonista internazionale nello spazio: IASI-NG e non solo

1 Settembre 2025 Michael Logrippo

Potenza-Melfi, rifiuti abbandonati per strada: anche carne in decomposizione

1 Settembre 2025 Michael Logrippo

Le pagelle di Bari-Monza: Moncini gol da bomber vero, Dorval sufficiente ma non ancora al top

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Giovani lucani in fuga, economia ferma, territori svuotati: la denuncia della Confsal Basilicata

1 Settembre 2025 Francesco Cutro

Bari-Taranto, treni di nuovo in servizio: bus sostitutivi per alcune tratte

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Cerignola, definita la cessione di Tascone alla Salernitana

1 Settembre 2025 Anthony Carrano

Andria, piscina comunale: polemica rovente e progetto fermo

1 Settembre 2025 Maria Fiorella

Lavoro nero e irregolare: le “scoperte” dei finanzieri a San Pietro Vernotico

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Lecce, Incendio in zona industriale: attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo