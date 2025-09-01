Potenza, inaugurata una nuova farmacia nell’ospedale San Carlo

È stata inaugurata nell’atrio principale dell’ospedale San Carlo di Potenza una nuova farmacia per la distribuzione dei farmaci ai pazienti in dimissioni e per quelli che si sono sottoposti ad una visita specialistica presso il nosocomio potentino. La struttura si va ad aggiungere a quella già presente in modo tale da differenziare la consegna dei medicinali tra i pazienti ricoverati e quelli in uscita.

Una novità che porterà dei benefici in termini di tempi e efficienza del servizio perché la nuova farmacia andrà a deflazionare quella preesistente dal carico di lavoro dovuto alla consegna delle medicine ai dimissionari, permettendo una migliore distribuzione interna ricoverati nei reparti. Tra i benefici per l’utenza anche una ottimizza dei tempi poiché la nuova farmacia sarà aperta dalle 9 alle 19:30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 15:30 il sabato, garantendo ai pazienti in uscita la certezza di poter ricevere i medicinali prescritti prima di lasciare l’ospedale.

Questo comporta anche dei guadagni per il sistema sanitario regionale come ha sottolineato l’assessore al ramo, Cosimo Latronico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author