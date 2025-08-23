23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza, in servizio anche le pattuglie ippomontate dei Carabinieri

Francesco Cutro 23 Agosto 2025
centered image

POTENZA – Nell’ambito di una sempre maggiore integrazione fra i diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri finalizzata a garantire sicurezza su ogni tipologia di territorio e in diverse condizioni ambientali, per il secondo anno consecutivo il Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Badia San Michele di Atella, reparto a cavallo alle dipendenze del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, ospiterà i militari e le cavalcature del 4° Reggimento a Cavallo di Roma.

Il programma vede il coinvolgimento di 4 militari e 6 cavalli del prestigioso reparto a cavallo dell’Arma che svolgeranno, dall’ultima decade di agosto ai primi di settembre, congiuntamente ai Carabinieri Forestali di Badia San Michele di Atella e ai militari dell’Arma del Comando Provinciale di Potenza, specifico servizio di controllo del territorio in aree rurali, boschive e impervie, finalizzato sia a garantire la sicurezza di luoghi particolarmente frequentati in questo periodo di vacanza che perfezionare le abilità dei cavalieri e testare le capacità dei cavalli utilizzati nei servizi ippomontati loro demandati quali pattuglie e vigilanze esterne, rastrellamenti, servizi di ordine pubblico e di rappresentanza.

I servizi riguarderanno la vigilanza delle riserve statali gestite dal Reparto Biodiversità e delle località più frequentate della provincia potentina secondo il seguente calendario:

  • 21 agosto, ad Avigliano, all’interno della Riserva Naturale Antropologica di Coste Castello;
  • 22 agosto, a Rionero in Vulture, nei pressi dei laghi di Monticchio;
  • 23 agosto, a Brindisi di Montagna;
  • 24 agosto, a Melfi, nei pressi del Castello Normanno e del Palazzo Vescovile;
  • 25 agosto, ad Atella, nell’area pertinenziale del Centro di Selezione Equestre di Monticchio;
  • 26 agosto, a Rionero in Vulture, nella Riserva Naturale Orientata di Grotticelle;
  • 28 agosto, a Rionero in Vulture, nei pressi dei laghi di Monticchio;
  • 29 agosto, a Filiano, all’interno della Riserva Naturale Antropologica I Pisconi;
  • 30 agosto, a Castelmezzano;
  • 31 agosto, a San Fele, nei pressi delle Cascate;
  • 1° settembre, ad Avigliano, all’interno della Riserva Naturale Antropologica di Coste Castello;
  • 2 settembre, a Rionero in Vulture, all’interno della Riserva Naturale Orientata di Grotticelle.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza svolge la propria attività in Basilicata gestendo 6 Riserve Naturali Statali, il Centro di Selezione Equestre “Monticchio” e il Vivaio “Refezzelle”.

Il Centro di Selezione Equestre (CSE) “Monticchio”, con una superficie di 200 ettari, cura la riproduzione, l’allevamento e l’addestramento di equini per attività istituzionali, oltre che la coltivazione di terreni per la produzione di foraggi e mangimi. Attualmente ospita quasi 70 equidi.

Le principali attività svolte presso il Centro di Selezione Equestre sono:

  • profilassi sugli equidi presenti presso il Centro;
  • riproduzione di cavalli di razza anglo-araba e sella italiano;
  • doma di puledri e addestramento dei cavalli;
  • addestramento dei militari con specialità di cavaliere impiegati nei servizi ippomontati;
  • coltivazione dei terreni per la produzione di foraggi e mangimi per le esigenze proprie del Centro e di altri Reparti Carabinieri richiedenti.

All’interno delle 6 riserve naturali il Reparto svolge interventi di natura conservativa e funzionali allo sviluppo e al mantenimento della biodiversità con interventi di rinaturalizzazione degli habitat e di riqualificazione ambientale delle aree maggiormente degradate o antropizzate. Molto importante è la manutenzione e l’implementazione della sentieristica esistente, anche attraverso la creazione di nuovi sentieri didattici divulgativi non trascurando l’accessibilità ai diversamente abili.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza sotto controllo: due misure di prevenzione contro le truffe agli anziani

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

23 Agosto 2025 Francesco Cutro

Venosa: Nicola Gratteri racconta le mafie globali nel suo nuovo libro

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Melfi: Giuseppe Petrecca è il nuovo direttore dell’area intensiva del San Giovanni di Dio

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Palazzo S.G.: urge una guardia medica per il Cpr e una per la popolazione

23 Agosto 2025 Michael Logrippo

Due interventi del Soccorso Alpino Basilicata nel Parco Nazionale del Pollino

22 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: sotto canestro arriva Mabor Dut Biar

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Basket A2/M, Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio