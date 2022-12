Potenza: In doppia fila con auto, sferra pugno a poliziotto

Condividi su...

Durante i controlli straordinari del territorio, disposti dal Questore di Potenza per le festività natalizie, un agente della Polizia Provinciale è stato aggredito con un pugno in Piazza Vittorio Emanuele, a Potenza. Intorno alle 21.30 della vigilia di Natale, una persona a bordo di un’auto stazionava nella piazza intralciando la circolazione stradale. Invitato a spostarsi, ha inveito sferrando improvvisamente un pugno al volto del maggiore Vincenzo Stia, vicecomandante della Polizia Provinciale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha arrestato l’uomo, mentre il maggiore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove gli sono state riscontrate lesioni al labbro superiore.

“Piena e incondizionata solidarietà al Maggiore della Polizia Provinciale, nostro collaboratore. che nel pieno adempimento del rapporto attivo di controllo del territorio è stato vittima di un’aggressione ingiustificata proprio per essere esponente di una forza dell’ordine che tutela i cittadini del nostro territorio. Mi auguro che tali episodi non abbiano a ripetersi nei confronti di nessun tutore dell’ordine a cui va la nostra piena ed incondizionata fiducia per il lavoro che svolgono ogni giorno”, ha dichiarato Christian Giordano, presidente della Provincia di Potenza, attraverso una nota.